Kuruluş Osman'da Osman Bey’in yeni düşmanları Uçlar’da Toy ve Gaza bir arada!
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 17 Nisan Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 156. Bölümünde başarılı oyuncular Erkan Bektaş, ‘İbrahim Bey’ karakteriyle, Ümit Kantarcılar, ‘Ulcay’ karakteriyle ve Bengi Öztürk ise ‘Melike Hatun’ karakteriyle diziye dahil oluyor.
Kayı Obası'nda Orhan Bey ve Elçim Hatun'un düğün telaşı hakimdir. Osman Bey evladının kutlu gününe ulaşma heyecanını yaşarken öte yandan Yakup Bey ve Candaroğlu ittifakına karşı hamle yapacaktır.
OSMAN BEY VE YAKUP BEY YENİDEN KARŞI KARŞIYA
Osman Bey bu ittifaka karşı beyliklerden biat istemektedir. Yakup Bey ise Osman Bey'e değil kendisine biat edilmesini ister. Bunun için türlü hediyeler vermiştir. Osman Bey, Yakup Bey'e rağmen istediği biatı alabilecek midir?
UÇLAR'DA YENİ BİR DÜŞMAN
Osman Bey'in topraklarında yeni düşmanlar peydah olur. Uçların görüp görebileceği en tehlikeli adamdır bu. Osman Bey'den ne istemektedir?
BALA, MALHUN VE MELİKE HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?
Candaroğlu İbrahim ve karısı Melike Hatun, Germiyanoğlu Yakup Bey'le birlikte düğüne gelirler. Melike Hatun, Bala Hatun ve Malhun Hatun'a karşı üstünlük kurmaya çalışır. Malhun Hatun ve Bala Hatun, Melike Hatun'a karşı nasıl bir tavır takınacaklardır?
ALAEDDİN BEY VE AHMET BEY'İN KARŞILAŞMASI
Melike Hatun ve İbrahim Bey, Gonca Hatun'un nişanlısı olan oğulları Ahmet'le birlikte gelmişlerdir. Ahmet, Gonca'ya hediyeler takdim ederken Alaeddin Bey buna şahit olur. Alaeddin ve Ahmet arasında neler yaşanacaktır?
OSMAN BEY VE TÜRKMEN BEYLERİNİN AKIBETİ NE OLACAK?
Osman Bey, Yakup Bey ve Candaroğlu İbrahim Bey'le yeni hedefleri konusunda çatışır. Eğer birlik olmazlarsa sonlarının iyi olmayacağını ifade eder. Beyler arasındaki bu gerilimin sonu nereye varacaktır?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Bakın Neymiş! 1300’lerden 2020’lere Harita Böyle Yenilendi
- Emekliye 3'lü ek iyileştirme tablosu! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye liste yayımlandı, zam hesabı yapıldı! %10 + 6 aylık enflasyon...
- Yunuslar Saklandı! 11 Saniyede Kaçını Bulabilirsin? Zekanı Göster!
- Doğada karşılaşan dehşete düşüp kaçıyor! Türkiye'de görüldü, Soktuğunu inlete inlete öldürüyor
- 2000'lerin efsanesi geri dönüyor! Nokia'nın 3 modeli...
- Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...
- Öğretmen Ataması SON DAKİKA 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?
- İstanbullular önleminizi alın: Gece 12’den sonra başlayacak! Saatler sürecek kesinti mahalle mahalle açıklandı
- Altın yatırımcısına ters köşe yaptı! İslam Memiş kazanç tablosunu çıkardı! Herkes bunu bekliyordu…
- Yaşlı çiftin optik illüzyon çizimi kişiliğinizi açığa çıkarıyor 'İlk fark ettiğiniz detay sizi anlatıyor'
- 3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları
- Osmanlı Devleti'nde paralar bu şekilde basılıyordu! Kağıt ve demir: Mangır'dan Kaime'ye, Akçe'den Kuruşa...