Kuruluş Osman’da Osman Bey’in yeni düşmanları Uçlar’da Toy ve Gaza bir arada!

OSMAN BEY VE YAKUP BEY YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Osman Bey bu ittifaka karşı beyliklerden biat istemektedir. Yakup Bey ise Osman Bey'e değil kendisine biat edilmesini ister. Bunun için türlü hediyeler vermiştir. Osman Bey, Yakup Bey'e rağmen istediği biatı alabilecek midir?