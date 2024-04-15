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Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in büyük öfkesi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in büyük öfkesi!

Başrollerinde Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet) gibi usta oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 64. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Fragmanı heyecanla bekleyen izleyiciler, Ben Bu Cihana Sığamaz 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dizinin yeni bölümüne dair detaylar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir, Serkan'ın ölümü sonrası büyük bir üzüntü ve öfke içindedir. Erman, kendi oğlunu öldürmesinin duygusal sonuçlarıyla kontrolü kaybetmeye başlar. Cezayir, bu durumu görerek, Erman'ın sonunu getirecek gizli bir plan kurar.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 64. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Serkan'ın ölümünün etkisiyle Leyla karnındaki bebeği için endişelenmeye başlar.

Ada'nın annesi Arzu, Fransa'daki karanlık ilişkileri nedeniyle zor durumdadır. Elif ise bir şeyler çevirdiğini düşündüğü Arzu'nun peşindedir.

Yaptığı hatayla Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır.

Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır. Atakan, Cezayir ve Erman'ı eski masa üyelerinin de katıldığı toplantıda bir araya getirir.

Gergin toplantının sonucunu belirleyecek olan Behçet'in sürpriz kararı herkesi şaşırtacaktır.

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