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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 15 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 15 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 15 Nisan tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...

15 NİSAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınmaya başlayan Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü izleyen herkesin boğazını düğümlemişti. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte Eskişehir'de yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Eskişehir'de Elif Nur Tiftik'in (6) aç bırakılarak ve eziyet edilerek öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan babaannesi Cihangül Kurumlu (51) iyi hal indirim ile 29 yıl 2 ay, halası Deniz Tiftik de iyi hal indirimi ile 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

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