Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 12 Nisan Star TV yayın akışı...

Yalı Çapkını dizisinin son bölümü, izleyicilerin hafızalarına kazınan olaylı gelişmelerle doluydu ve bu durum izleyicileri 66. bölümü heyecanla beklemeye yöneltti. Ancak, bayram tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdiği için Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?