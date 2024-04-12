Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 12 Nisan Star TV yayın akışı...
Yalı Çapkını dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu, izleyiciler arasında merak konusu haline geldi. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, takipçilerini her hafta heyecanlandıran ve ekran başına kilitleyen bir yapım. Ancak, bayram tatili gibi özel günlerde dizi yayın akışlarında değişiklikler yaşanabiliyor. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu?
Yalı Çapkını dizisinin son bölümü, izleyicilerin hafızalarına kazınan olaylı gelişmelerle doluydu ve bu durum izleyicileri 66. bölümü heyecanla beklemeye yöneltti. Ancak, bayram tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdiği için Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
En son 5 Nisan'da izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi bu Cuma ekranlara gelmeyecek.
Yeni bölümün 19 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor...
12 NİSAN CUMA YAYIN AKIŞI
07:00 - Erkenci Kuş
09:45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Güzel Köylü
18:15 - Star Haber
19:00 - Yalı Çapkını - Özel Bölüm
20:00 - Yalı Çapkını - Tekrar
23:30 - Son Kale Hacıbey
00:50 - Son Kale Hacıbey
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