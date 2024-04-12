Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı, Yok mu? 12 Nisan Show TV Yayın Akışı - yeni bölüm tarihi...
Kızılcık Şerbeti'nin düzenli olarak her Cuma akşamı ekranlara geldiği biliniyor. Ancak, bu hafta bayram tatili nedeniyle yayında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? İşte 12 Nisan yayın akışı...
Geçtiğimiz hafta 58. bölümüyle izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, bu hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda merak uyandırdı. Tatil dönemlerinde televizyon yayın akışlarında değişikliklerin yaşanabileceği göz önünde bulundurulduğunda, dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
En son 5 Nisan'da izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi bu Cuma ekranlara gelmeyecek.
Yeni bölümün 19 Nisan Cuma akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor...
12 NİSAN CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 - Güzel Günler
10:30 - Acele Koca Aranıyor
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
23:45 - Kızılcık Şerbeti - Tekrar
02:30 - Sandık Kokusu - Tekrar
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