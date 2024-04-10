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Yüzler ve İzler | Sadık Albayrak VAV TV’de

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Yüzler ve İzler | Sadık Albayrak VAV TV’de

Yaşantısıyla, Mücadelesiyle, Eserleriyle Zihinlere Kazınan, Gerçek Bir Dava ve Mücadele Adamı... Sadık Albayrak Mütefekkir, Gazeteci, Yazar Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünde Yüzler ve İzler Çarşamba 21.00'de VAV TV'de...

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