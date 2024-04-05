Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un en zor imtihanı
Başrollerini İlayda Alişan,Hande Soral, Emin Gürsoy'un paylaştığı sevilen dizi Ateş Kuşları bölümüyle bu akşam atv'de. Dizinin heyecanla beklenen 50. bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicileri büyük bir merak sardı. İşte Ateş Kuşları'nın yeni bölümü hakkında merak edilenler...
atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 50. Bölümüyle bu akşam saat 21.00'da atv'de ekrana gelecek.
50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gülayşe ve Barbar birlikteliklerinin en büyük imtihanını yaşayacak, Gülayşe'nin gözyaşları Ateş Kuşları'nın yüreğini dağlayacaktır.
Çino tarafından kapana kıstırılan Ali, tıkıldığı sığınakta Çino'yu bitirmeye yarayacak bir delil bulacak ama hiç tahmin etmediği biri bu delili ortadan kaldırtacaktır.
Gülayşe ile içine düştükleri zorluk, Barbar'ın gizli görevindeki anahtarı olacak fakat yapacağı hamle ailesiyle, özellikle Ali'yle arasını açacak.
Gülayşe ve Barbar büyük sınavı geçebilecek mi? Çino'nun Ateş Kuşları için yeni planı ne?
Barbar, Gülayşe'nin yaralarını sarabilecek mi?
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