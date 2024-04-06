Kardeşlerim’de Nebahat, Akif’ten boşanmıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Gelecek bölümde neler olacağını merakla beklerken Kardeşlerim 125. bölüm fragmanı da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...