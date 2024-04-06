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Kardeşlerim'de Nebahat, Akif’ten boşanmıyor!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2024
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Kardeşlerim’de Nebahat, Akif’ten boşanmıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Yeni bölümde yaşanacak olay merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim 125. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Gelecek bölümde neler olacağını merakla beklerken Kardeşlerim 125. bölüm fragmanı da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

Kardeşlerim 124.Bölüm Özeti:

"Yağmur gibi sev beni, kaçmak mümkün olmasın…"

Oğulcan yüzünden yaralanan Ömer, apar topar hastaneye kaldırılırken, Ömer için panik olan ve evlilik planları suya düşen Süsen, Oğulcan'a karşı çok öfkelidir.

Berk, babasıyla ilgili Akif'ten öğrendiklerinden sonra hesap sormak ister ancak Akif'in Gökhan için başka bir planı vardır.

Gökçe'yi telefonla konuşurken duyan Sarp, onu zor bir durumun içine düşürür.

Akif, Nebahat'ten boşanmak için her şeye razı olur ancak Nebahat'in boşanmaya hiç niyeti yoktur.

Oğulcan ile Ömer cephesinde gelişmeler yaşanırken, Nebahat'in Süreyya ile ilgili öğrendiği birtakım gerçeklerle yaptığı hamle, Ömer ile Süsen'i şaşkınlığa uğratır.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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