05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri ATV Müge Anlı son bölüm izle! 5 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, kesintisiz, tek parça izle!

ATV Müge Anlı son bölüm izle! 5 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, kesintisiz, tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
ABONE OL
ATV Müge Anlı son bölüm izle! 5 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, kesintisiz, tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 2 Nisan tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...

5 NİSAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

MÜGE ANLI İSTİSMARI ORTAYA ÇIKARDI!

Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

31 Mart'ta İstanbul'dan kaybolan 14 yaşındaki otizimli oğlunu aramak için programa gelen baba Can Erdoğmuş, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Otizmli oğlunun arada hava almaya dışarı çıktığını söyleyen baba, uzun süre eve gelmeyince şüphelendiğini anlattı.

Oğlunun normalde çekingen biri olduğunu ama ismini de söylediğini belirten baba Can Erdoğmuş, programdan görenlere ve duyanlara çağrıda bulundu.

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Müge Anlı ve ekibi, Kasımpaşa'da araştırmalar yaparken küçük çocuğun yanında biriyle yürüdüğü görüntülerine ulaştı.

14 yaşındaki otizmli Özgür Erdoğmuş, kaybının 2. gününde bulunarak ailesine teslim edildi.

Pedagog eşliğinde ifade veren otizmli Özgür Erdoğmuş, verdiği ifadeden sonra güvenlik kameralarında görülen şansın kimliğinin tespit edilebilmesi için Beyoğlu İlçe Emniyet'i çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri, çocuğun kaybolduğu zaman getirildiği eski binayı tespit etti.

14 yaşındaki otizmli çocuğun adres tarifiyle şüpheli şahıs eski binada kıskıvrak yakalandı.

Üzerinde hala olay günü giydiği kıyafetleri olan şahıs, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısa çevredekiler büyük tepki gösterdi.

14 yaşındaki çocuğu götürdüğü eski binada gözaltına alınan şahıs, Çocuk Büro Amirliği'ne getirildi.

Şüpheli açıklamalarda bulunan şahıs, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Çocuğu götürdüğü yerde istismar ettiği ortaya çıkan şahıs, emniyet çıkışında yüzünü gizlemeye çalıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA