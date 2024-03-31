Kardeşlerim'de Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Kardeşlerim 153. bölümde neler yaşandı? İşte dizinin son bölümü hakkında merak edilenler...
Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim", dün akşam yine izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Dizinin son bölümü sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
123. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI!
BERK BABASININ GERÇEK YÜZÜNÜ ÖĞRENDİ!
Cansu, itiraf mektubu ile Akif'e şantaj yapar. Akif ise mektubu elinden alarak ağzına atıp yutar. Bu durum Cansu'yu bile şoka sokar. Ayla ile Akif, Gökhan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için plan yaparlar.
Ama bu yolun işlemesi için Ayla'nın Gökhan'ın onu tehdit ettiği kozu ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu yüzden Elif'e her şeyi itiraf eder.
Süsen ve Ömer'in evlilik kararı bomba gibi düşer. Süsen annesi ile kavga ederler. Ömerlerde kalır. Kızlar el birliği ile onu nikaha hazırlarlar.
Oğulcan ve Sarp, Ömer'in iş yerine zarar vermekten karakola düşerler.
Orhan, ders alması için gece onu orada bırakır. Fatma, Şevval ile Orhan'a romantik sürpriz yemek hazırlar. Ama Orhan yemeden annesini de alıp kaçar.
Süsen nikah için hazırdır. Ömer de son detay için çiçekçiye gider. Orada buluşup nikah dairesine gideceklerdir.
Şevval, Oğulcan ile Sarp nezarethaneden çıkartır. Oğulcan, yine babasına bozuk atar ve yine Ömer'e bilenir.
Oğulcan, Ömer'e hesap sormaya gider. Tartışırlar, Ömer düşer ve başından ağır yaralanır.
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