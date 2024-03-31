Kardeşlerim’de Oğulcan’ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

123. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI!

BERK BABASININ GERÇEK YÜZÜNÜ ÖĞRENDİ!

Cansu, itiraf mektubu ile Akif'e şantaj yapar. Akif ise mektubu elinden alarak ağzına atıp yutar. Bu durum Cansu'yu bile şoka sokar. Ayla ile Akif, Gökhan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için plan yaparlar.

Ama bu yolun işlemesi için Ayla'nın Gökhan'ın onu tehdit ettiği kozu ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu yüzden Elif'e her şeyi itiraf eder.