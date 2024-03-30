Ateş Kuşları 50. bölüm fragmanı izle: "Allahım sen Gülayşemi koru!" Hamilelik müjdesi...

Sürprizi için yemekler ve üstüne aile manzarası çizdiği pastayı hazırlayan Gülayşe, "Baş başa geçireceğimiz son dokuz ayımız… Hamileyim!" diyerek mutlu haberi Barbaros'a verdi. Barbaros'a sarıldığı anlarda sancısı artan Gülayşe, önce oturmak istedi ardından dengesini yitirip bayıldı. Gülayşe'nin akıbeti seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 49. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.