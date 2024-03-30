Ateş Kuşları 50. bölüm fragmanı izle: "Allahım sen Gülayşemi koru!" Hamilelik müjdesi...
atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, 49. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. İlayda Alişan, Hande Soral ve Emin Gürsoy'un başrollerini paylaştığı dizi, bu hafta da izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Şimdi ise yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oluyor. İşte Ateş Kuşları 50. bölüm fragmanı...
ATV'nin izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilen dizisi "Ateş Kuşları", heyecan dolu 49. bölümüyle ekranlara geldi. Gülayşe'nin hamilelik haberi ise dizinin son bölümüne damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Gülayşe'nin hamilelik müjdesi
'Ateş Kuşları'nın 49. Bölümünde karnına vurmaya başlayan sancıların ardından test yaparak hamile olduğunu öğrenen Gülayşe, güzel haberi eşi Barbaros'a sürpriz bir yemek eşliğinde vermek istedi.
Sürprizi için yemekler ve üstüne aile manzarası çizdiği pastayı hazırlayan Gülayşe, "Baş başa geçireceğimiz son dokuz ayımız… Hamileyim!" diyerek mutlu haberi Barbaros'a verdi. Barbaros'a sarıldığı anlarda sancısı artan Gülayşe, önce oturmak istedi ardından dengesini yitirip bayıldı. Gülayşe'nin akıbeti seyirci tarafından merak konusu oldu.
Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 49. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Ali ve Çino'nun kavgası nezarethanede bitti
Ateş Kuşları'nda Ali ve Çino'nun kavgası çok konuşuldu.
'Ateş Kuşları'nın 49. Bölümünde Pamir'i Çino'nun yanında gören Ali için tek amaç, eski düşmanı Çino'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktı. Fevri ve hesapsız hamleleri Ali'yi zor duruma sokarken, Çino ise sakinliğini Ali kendisini yumruklayana dek korudu. Mahallede gittikçe büyüyen kavgayı görenler şaşkınlık içinde kalırken, Ali ve Çino'nun arasındaki gerginlik tırmanmaya devam etti.
Sonunda kapısına dayanan Ali'yle Çino arasında yumruk yumruğa bir kavga başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle olaylar daha da karmaşık hale geldi ve polisler müdahale etmek zorunda kaldı. Polislerin ikiliyi nezarethaneye götürmesinin ardından Sare gelip Ali'nin içerden çıkmasını sağladı.
Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 49. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
ATEŞ KUŞLARI 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Gülayşe'nin akıbeti seyirci tarafından merak konusu olurken, yeni bölüm hakkında ipuçları geldi. Ateş Kuşları'nın 50. bölüm fragmanı yayınlandı.
"ALLAHIM SEN GÜLAYŞEMİ KORU"
Hamilelik haberi alan Gülayşe'yi hastanede görenler adeta şoke oldu. Barbaros'un "Allahım sen Gülayşemi koru!" sözleri izleyenleri üzüntüye sürüklerken izleyenlerden ilk tepkiler "Gülayşe'ye ve bebeye bir şey olmasın" oldu.
Ateş Kuşları yeni bölümüyle Cuma akşamı 21.00'da atv'de
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sandık Görevlisi Ücretleri 2024: Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak?
- Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?
- 2024 Yerel Seçimlerinde Nerede Oy Kullanacağım? YSK, e-Devlet ve TC Kimlik No ile Kolay Sandık ve Sıra No Sorgulama!
- Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...
- Oy Kullanma Saatleri 2024 | Hangi İlde Saat Kaçta Oy Verilecek? Kaçta Başlayıp, Bitecek: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep…
- Nasıl oy kullanılır, hangi durumda geçersiz sayılır? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri rehberi
- SGK'dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...
- Tırnak şekliniz buysa zekanız şahane seviyede çıkıyor
- Tırnaklarınız Sararıyor mu? Dikkatli Olun, Bu Hastalığın Habercisi Olabilir!
- SON GÜN! LGS Başvuru Ekranı MEB 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Resimdeki Gizem: İlber Ortaylı Bile Zorlanacak Bu Mantık Hatasını Çözebilecek misin?
- 50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV'siz arazi satıyor!