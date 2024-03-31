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Yaban Çiçekleri'nde Nurten ve Berna için yüzleşme vakti!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Yaban Çiçekleri’nde Nurten ve Berna için yüzleşme vakti!

ATV ekranlarının yeni dizisi Yaban Çiçekleri, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Başrollerinde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Halil Babür, Bige Önal, Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki, Yaban Çiçekleri 2. bölümde neler olacak? İşte haberin detayları...

Başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, yeni dizi "Yaban Çiçekleri" heyecan dolu ikinci bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. İşte dizinin yeni bölümüne dair detaylar...

2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ela, olanları kabullenmekte güçlük çekiyor ve babasının yanında olamadığı için kendini suçluyordur.

Kılıç ise Ela'ya destek olmaya çalışır. Kılıç'ın, Osman Fevzi'nin intihar ettiğini açıklamasıyla Nurten evine geri döner ve her şeyin eski haline dönmesini ister.

Nurten ve Berna arasında bir yüzleşme yaşanır.

Bu yüzleşmenin galibi kim olacaktır?

Osman Fevzi'nin avukatı, vasiyeti açıklamak için Ela, Kenan, Nurten ve Kılıç'ı arar. Ela, Kılıç'ın da vasiyette olma sebebini öğrenince çok sinirlenir.

Bu sırada yurt dışından dönen İhsan'ın oğlu Gökhan, Ela'yı manipüle eder ve ortaklık adımları atılır.

Ancak Kılıç buna direnir ve işleri tersine çevirir.

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