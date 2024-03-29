Müge Anlı canlı yayın izle! 29 Mart ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, son bölüm YouTube tek parça izle!

29 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

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Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir?

Beyza Ortaboy'un ailesi kızlarının kayıp olduğunu söyleyerek atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Kızlarının hayatından endişe duyan aile soluğu yayında aldı.İstanbul'da yaşayan 20 yaşındaki Beyza Ortaboy, Pazartesi sabahı evden okula diye çıkıp bir daha yuvasına geri dönmedi.

Genç kız, annesine attığı mesajda: "Hakkını helal et, ben sevdiğimle kaçtım!" yazdı.

Endişeli aile kızlarının kendi isteğiyle gitmediğini biri ya da birileri tarafından alıkoyulduğunu öne sürdü.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım isteyen Ortaboy Ailesi'nin iddiasına göre kızları bir haftadır konuştuğu 20 yaşındaki Fırat adlı şahıs tarafından zorla kaçırıldı.

Kayıp kızla yıllardır arkadaşlık yapan Burak da yayına katılarak, Beyza Ortaboy'un ailesine değer verdiğini ve onları üzmekten çekineceğini için kaçırılma ihtimalinin yüksek olduğunu anlattı.

Beyza'nın bir başka arkadaşı da yayına telefonla bağlanarak, genç kızın Fırat tarafından şiddete uğradığını söyledi.

İddiaya göre yaşanan dayak olayı sonrasında gözyaşlarına boğulan Beyza'ya Fırat hediye olarak bileklik alarak gönlünü aldı.

Kızlarının arkasında olduklarını anlatan aile, Beyza Ortaboy'a evine geri dön çağrısında bulundu.