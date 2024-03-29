Müge Anlı canlı yayın izle! 29 Mart ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, son bölüm YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 29 Mart tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
29 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir?
Beyza Ortaboy'un ailesi kızlarının kayıp olduğunu söyleyerek atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.
Kızlarının hayatından endişe duyan aile soluğu yayında aldı.İstanbul'da yaşayan 20 yaşındaki Beyza Ortaboy, Pazartesi sabahı evden okula diye çıkıp bir daha yuvasına geri dönmedi.
Genç kız, annesine attığı mesajda: "Hakkını helal et, ben sevdiğimle kaçtım!" yazdı.
Endişeli aile kızlarının kendi isteğiyle gitmediğini biri ya da birileri tarafından alıkoyulduğunu öne sürdü.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım isteyen Ortaboy Ailesi'nin iddiasına göre kızları bir haftadır konuştuğu 20 yaşındaki Fırat adlı şahıs tarafından zorla kaçırıldı.
Kayıp kızla yıllardır arkadaşlık yapan Burak da yayına katılarak, Beyza Ortaboy'un ailesine değer verdiğini ve onları üzmekten çekineceğini için kaçırılma ihtimalinin yüksek olduğunu anlattı.
Beyza'nın bir başka arkadaşı da yayına telefonla bağlanarak, genç kızın Fırat tarafından şiddete uğradığını söyledi.
İddiaya göre yaşanan dayak olayı sonrasında gözyaşlarına boğulan Beyza'ya Fırat hediye olarak bileklik alarak gönlünü aldı.
Kızlarının arkasında olduklarını anlatan aile, Beyza Ortaboy'a evine geri dön çağrısında bulundu.
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