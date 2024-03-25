Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 25 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, son bölüm YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 25 Mart tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
25 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
İstanbul Sultangazi'de kaybolan 4 yaşındaki Pomerian cinsi köpek 'Leydi', 7 yaşındaki Ömür Deva'nın Müge Anlı'dan yardım istemesiyle bulundu. Müge Anlı ve ekibi, güvenlik kameraları incelenerek köpeğin bir kadın tarafından alındığı tespit edildi. Köpek, ailesine teslim edildi.
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