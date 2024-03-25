Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 25 Mart puan durumu ve günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 25 Mart 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanan yarışma, gelinlerin birbirleriyle yarıştığı ve lezzet dolu yemeklerin yapıldığı rekabet dolu bir ortam sunuyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 25 Mart 2024 günün birincisi ve puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
PUAN DURUMU (25 MART 2024)
Puan durumu tablosu yayınlandığında haberimize de ekleyeceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI? (22 MART 2024)
Günün en yüksek puanını alan Yeşim ve Damla çeyrek altını almaya hak kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Haftanın en yüksek puanını alan Yeşim, 10 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Beş gün boyunca verilen mücadelenin sonunda elenen isim Tuğba oldu.
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