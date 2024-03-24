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Haberler Televizyon Haberleri Bakara suresiyle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

Bakara suresiyle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

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Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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Bakara suresiyle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız diye isyan edip Hz. Musa’dan Rabb’ine dua et de versin diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

31 Aralık 2023 Pazar günü ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla dikkat çekti. Türkiye'nin sevilen yarışmalarından biri olan program, izleyicilere heyecan dolu bir gece yaşattı. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Berk Göktaş isimli genç yarışmacının 5 milyon TL değerindeki o sorusu...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

İŞTE 5 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ O SORU

Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya doğru cevap verdi. Tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen programda, sıra 5 milyonluk soruya geldi.

SORU: Bakara suresiyle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A- Mercimek

B- Soğan

C- Nohut

D- Sarımsak

Sorunun cevabı: Nohut

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