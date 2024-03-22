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Ateş Kuşları'nda büyük çatışma! Ali ve Ateş Kuşları'nın arası açılıyor!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Ateş Kuşları’nda büyük çatışma! Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor!

Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan "Ateş Kuşları", izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor. 48. bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar heeycanla bekleniyor. İşte Ateş Kuşları 48. bölüm özeti...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 48. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, izleyicileri yine büyüleyici bir serüvene sürükleyecek. İşte 48. bölüme dair detaylar...

ATEŞ KUŞLARI 48. BÖLÜM ÖZETİ:

Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları'nın güvenini kazanacak.

Onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşayacak ve giderek yalnızlaşacak.

Çelik cesaretini toplayıp Hacer'in karşısına dikilecek, Hacer ve Çelik kanadında niyetler dile gelecek.

Kara ve Sultan'ın katil olduğunu öğrenen Ayça, ikiliyi büyük bir çıkmaza sokacak.

Ali, Çino'nun yanında gördüğü kişiyle hislerinde yanılmadığından emin olacak.

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