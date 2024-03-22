Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 22 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, son bölüm YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 22 Mart tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
22 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi şaşırtan bir olay gündeme geldi. Bir çocuğu olduğunu söyleyen Nehir, aslen Adanalı olduğunu ve Niğde'de aynı mahallede yaşayıp tanıştığı Selahattin'le iki yıl önce ilişki yaşamaya başladığını anlattı.
18 yaşındaki Nehir canlı yayında "eşim dediğim sevgilim annemle kaçtı" diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayındaki TikTok görüntülerini izleyen herkes şoke oldu.
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