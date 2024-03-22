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Ateş Kuşları Latin Amerika'da izleyiciyle buluşuyor!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Ateş Kuşları Latin Amerika’da izleyiciyle buluşuyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi "Ateş Kuşları", izleyicileri büyüleyici hikayesi ve etkileyici performanslarıyla ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, ve Görkem Sevindik gibi başarılı isimleri bulunduran dizinin birinci ve ikinci sezonu, prime- time'da TVN kanalında yayınlanacak.

Bozdağ Film imzasıyla ATV ekranlarında Cuma akşamları izleyicilerle buluşan ve büyük bir hayran kitlesi edinen "Ateş Kuşları", hem Türkiye'de hem de yurt dışında adından sıkça söz ettiriyor. Sevilen dizi, Panama ve Ekvator'da yayınlanmaya başlıyor.

İki sezondur izleyicilerin büyük ilgisiyle takip ettiği Ateş Kuşları, Latin Amerika yolculuğuna 19 Mart 2024'te Ekvator'da yayın yapan TC Television kanalıyla başladı.

ATEŞ KUŞLARI LATİN AMERİKA'DA

Ayrıca 24 Mart 2024'te Panama'da izleyicilerle buluşacak olan Ateş Kuşları dizisinin birinci ve ikinci sezonu, prime-time'da TVN kanalında yayınlayacak.

"Ateş Kuşları" dizisi, izleyicilere heyecan dolu bir hikaye sunarken, başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve Umut İnan gibi başarılı oyuncuları barındırıyor.

Ayrıca dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur da önemli roller üstleniyor.

"Ateş Kuşları" dizisinin başlıca oyuncuları şunlardır:

-İlayda Alişan - Gülayşe Ateş

-Hande Soral - Mercan Ateş

-Burak Tozkoparan - Barbaros

-Görkem Sevindik - Ali Ateş

-Erdem Şanlı - Zıpkın Ateş

-Emir Çubukçu - Sabit Ateş

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