Ateş Kuşları Latin Amerika’da izleyiciyle buluşuyor!

Bozdağ Film imzasıyla ATV ekranlarında Cuma akşamları izleyicilerle buluşan ve büyük bir hayran kitlesi edinen "Ateş Kuşları", hem Türkiye'de hem de yurt dışında adından sıkça söz ettiriyor. Sevilen dizi, Panama ve Ekvator'da yayınlanmaya başlıyor.