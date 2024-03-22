Kuruluş Osman dizisine sürpriz konuk! İftarda Obaya geldi...

EN ÇOK İZLENEN DİZİ!

'Kuruluş Osman', 153. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 6,88 reyting, yüzde 17,96 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde de yüzde 6,63 reyting yüzde 16,65 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.