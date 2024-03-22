Kuruluş Osman dizisine sürpriz konuk! İftarda Obaya geldi...
TELEVİZYON ahaber.com.tr
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın ekip ve oyuncuları, Bozdağ Film Platoları'nda düzenlenen özel bir iftar programında bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil de, dizi ekibiyle birlikte obada yapılan iftara katıldı.
Kuruluş Osman dizisinin ekibi, Bozdağ Film Platoları'nda düzenlenen iftarda buluştu. Mesut Özil de ekiple birlikte iftar yapıp ardından dizinin yeni bölümünü izledi.
Kuruluş Osman dizisinin tutkunlarından biri olan futbol efsanesi Mesut Özil, önceki akşam sete ziyarette bulundu.
Dizinin hiçbir bölümünü kaçırmayan Özil, Söğüt 1299 Restaurant'ta düzenlenen iftar yemeğine katıldı ve yapımcı Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve oyuncularla bir araya geldi. Özil, ardından dizinin yeni bölümünü izledi.
EN ÇOK İZLENEN DİZİ!
'Kuruluş Osman', 153. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 6,88 reyting, yüzde 17,96 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde de yüzde 6,63 reyting yüzde 16,65 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen yapım oldu.
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