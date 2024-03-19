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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 19 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 19 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Mart 2024 ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 19 Mart 2024 ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

19 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

İKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI!

Müge Anlı, 18 Mart tarihli yayınında Hamide Aktaş hakkında bir gelişmeyi duyurdu. Zonguldak'ta yaşanan sel felaketi sonrasında eşini ve annesini kaybeden Fatma Tosun, büyük bir acıyla boğuşurken görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşılaştı.

Aktaş, Tosun'un çocuklarına ait olan yaklaşık yarım milyonluk parayı çalarak sevgilisi Şahin'le birlikte kayıplara karıştı. Müge Anlı ve Tatlı Sert programında detayları ortaya çıkarılan bu hırsızlık suçu ikilisinden sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı'nın sunumuyla, "Tatlı Sert" adlı program hafta içi her gün saat 10.00'da ATV'de.

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