Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 18 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 18 Mart tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 18 Mart 2024 ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
18 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
ÇALDIĞI ALTINLAR DETERJANIN İÇİNDEN ÇIKTI!
İstanbul'da yaşayan Fatma Tosun, görümcesi Hamide Akdaş'ın altınlarını çaldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşi öldükten sonra çocukları için para biriktirdiğini söyleyen Fatma Tosun, görümcesinin sevgilisiyle birlikte paraları alıp kaçtığını iddia etti. Canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanlayan Hamide Akdaş, gözaltına alınmıştı.
Müge Anlı, programın 15 Mart tarihli bölümünde son gelişmeleri aktardı. Anlı, Fatma Tosun'un altınlarının Hamide Hanım'ın evindeki deterjan torbasının içinden çıktığını açıkladı. Bu haber üzerine Fatma Tosun sevinç gözyaşları döktü.
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