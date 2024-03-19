19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam'da ateşkes bitti! Yeni bölüm nefes kesecek

Ben Bu Cihana Sığmazam'da ateşkes bitti! Yeni bölüm nefes kesecek

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024
ABONE OL
Ben Bu Cihana Sığmazam’da ateşkes bitti! Yeni bölüm nefes kesecek

ATV'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan) gibi tanınmış isimleri bünyesinde barındırıyor. Yeni bölümde izleyicileri nefes kesen olaylar bekliyor. Ateşkesin sona erdiği bölümde Leyla'dan gelecek haberler gerilimi doruğa çıkaracak. Merakla beklenen 61. bölümde neler yaşanacağı ise büyük bir heyecanla bekleniyor.

ATV'nin izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 61. bölümde neler olacağı merak konusu oluyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

Cezayir, Erman'ın oğlu Serkan'ı Türkiye'ye getirir. Serkan, babasının hiç bilmediği karanlık yüzüyle tanışır.

Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır. Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir.

Cezayir düşmanlarının saldırısına, hazırladığı sürpriz planla karşılık verir.

Behçet ise bu kez farklı bir taktikle Cezayir'e saldırır ve onun en yakınındakilerden birini ele geçirmeyi başarır.

Cezayir ve Erman nefeslerin tutulduğu rehine alışverişi için karşı karşıya geldiklerinde, Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA