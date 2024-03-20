Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 20 Mart puan durumu ve günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanan yarışma, gelinlerin birbirleriyle yarıştığı ve lezzet dolu yemeklerin yapıldığı rekabet dolu bir ortam sunuyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 20 Mart 2024 günün birincisi ve puan durumu!