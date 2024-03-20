Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 20 Mart puan durumu ve günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 20 Mart 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanan yarışma, gelinlerin birbirleriyle yarıştığı ve lezzet dolu yemeklerin yapıldığı rekabet dolu bir ortam sunuyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 20 Mart 2024 günün birincisi ve puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA 20 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Tuğba eksi 4 ceza puanı aldı. Yeşim de eksi 2 ceza puanı ile günü tamamladı. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Damla oldu.
PUAN DURUMU
TUĞBA- 5
YEŞİM- 8
DAMLA- 18
ALEYNA- 15
GELİNİM MUTFAKTA 19 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı Tuğba oldu.
PUAN DURUMU
TUĞBA-20
YEŞİM-17
ALEYNA-7
DAMLA-13
GELİNİM MUTFAKTA 18 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'nın 1346. bölümünde en yüksek puanı alarak gün birincisi olup çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.
PUAN DURUMU
YEŞİM- 21
TUĞBA- 19
ALEYNA- 8
DAMLA- 3
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