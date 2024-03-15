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Ateş Kuşları 47. bölüm 2. fragman: Sultan ve Kara’nın sırları açığa mı çıkıyor?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Ateş Kuşları 47. bölüm 2. fragman: Sultan ve Kara’nın sırları açığa mı çıkıyor?

ATV'nin sevilen dizisi "Ateş Kuşları", soluksuz izlenen hikayesiyle ve başarılı oyunculuk performanslarıyla ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki Ateş Kuşları 47. bölümde neler yaşanacak? İşte haberin detayları...

"Ateş Kuşları", 47. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, yayınlanan fragman daha da merak uyandırdı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

47. bölüm özeti:

Ali ve Barbaros başta olmak üzere, evin erkekleri vakıf himayesindeki kaçırılan çocuklar için iz peşine düşerken; henüz kimliğinden haberdar olmadıkları, av diye peşine düştükleri Çino için kendileri mi birer avdır yoksa? Çatal'ın ölümüyle alakalı gerçeği öğrenen Çino, Ateş Kuşları'na hangi sinsi yolla ve yüzle yaklaşacaktır? Ali ve Mercan'ın mahalleye taşınan Çino'yla ilk karşılaşmaları nasıl olacak, onları tedirginliğe sürükleyen bu duruma tepkileri ne olacaktır?

Kara ve Sultan'ın işledikleri cinayetlere vakıf olan Seyfi, foyalarını ortaya çıkarabilmiş midir?

Seyfi sahte torun meselesi için kendisinden hesap soran Ayça'nın kucağına nasıl bir bomba bırakacaktır?

Torununa, Yusuf'una kavuşmanın mutluluğuyla içi içine sığmayan Çelik, Ateş Kuşları'na büyük bir fırsat sunacaktır.

Mahalleye taşınan Çino'nun maksadını anlamaya çalışan ve onu ailesinden uzak tutmak için çabalayan Ali'nin yaşayacağı büyük şok ne olacaktır?

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