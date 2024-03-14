Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 14 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 14 Mart 2024 ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 14 Mart tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
14 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Kocasının oğlunu kaçırdığını söyleyen anne. 11 yaşındaki çocuk için Aile Bakanlığı devrede.
Müge Anlı dünkü yayından sonra 11 yaşındaki çocuk ile okulun pedagogunun konuştuğunu, çocuğun annesini görmek istemediğini söylediğini, belirtti. Sosyal medyada üfürükçülük yapan asansör tamircisi Ömer'in akrabası Ali İnce, Ömer'in dini ilim ile bir ilgisinin olmadığını söylerken "Ömer'in hocalık ile bir ilgisi yoktur. Cuma namazına bile gitmez. Kuran'ı tecvidli bile okuyamaz. Hatta Kuran'ı hiç okuyamaz.''dedi.
Sel felaketinde eşini ve annesini kaybetti. ''Görümcem, çocuğumun nafakası ve eşimin emanetleri ile kaçtı.''
Fatma Tosun; görümcesi Hamide Akdaş'ın 7 Mart Perşembe günü altınlarını çalıp İstanbul Maltepe'den kayıplara karıştığını onu aramak için stüdyoya geldiğini söyledi. Hamide Aktaş'ın evli olduğu halde altınları çalıp evli bir adam kaçtığı açıklandı. 2 çocuk annesi Fatma Tosun'un Zonguldak Ereğli'de gerçekleşen sel felaketinde kocası ve annesini kaybettiği, o günden sonra hayatının değiştiği, görümcesinin evine gelip eşinden kalan tazminatı ve çocuklarının geleceği olan parayı aldığını ve geri getirmesini söyleyerek çağrıda bulundu.
İki kuzenden biri öldürüldü diğeri cinayetle yargılanıyor. Kuzenleri atılan iftira mı karşı karşıya getirdi?
Ali Bey'e yüzündeki ve elindeki barut izleri soruldu. Ali Bey, Erdem'in arabada giderken ateş ettiğini, kovanların da arabaya düştüğünü, Erdem'in arabasındaki 3 kovanı topladığını, 2 gün sonra da cinayet olunca barut izlerinin ortaya çıktığını belirtti. Şevki Hoca "iki gün boyunca yüzünü yıkamadın mı?" diye sordu. Şevki Hoca barut izlerinin cinayet günü oluştuğunu Ali'nin de o gün olay yerinde olduğunu ileri sürdü.
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