Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 14 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!

Sel felaketinde eşini ve annesini kaybetti. ''Görümcem, çocuğumun nafakası ve eşimin emanetleri ile kaçtı.''

Fatma Tosun; görümcesi Hamide Akdaş'ın 7 Mart Perşembe günü altınlarını çalıp İstanbul Maltepe'den kayıplara karıştığını onu aramak için stüdyoya geldiğini söyledi. Hamide Aktaş'ın evli olduğu halde altınları çalıp evli bir adam kaçtığı açıklandı. 2 çocuk annesi Fatma Tosun'un Zonguldak Ereğli'de gerçekleşen sel felaketinde kocası ve annesini kaybettiği, o günden sonra hayatının değiştiği, görümcesinin evine gelip eşinden kalan tazminatı ve çocuklarının geleceği olan parayı aldığını ve geri getirmesini söyleyerek çağrıda bulundu.

İki kuzenden biri öldürüldü diğeri cinayetle yargılanıyor. Kuzenleri atılan iftira mı karşı karşıya getirdi?

Ali Bey'e yüzündeki ve elindeki barut izleri soruldu. Ali Bey, Erdem'in arabada giderken ateş ettiğini, kovanların da arabaya düştüğünü, Erdem'in arabasındaki 3 kovanı topladığını, 2 gün sonra da cinayet olunca barut izlerinin ortaya çıktığını belirtti. Şevki Hoca "iki gün boyunca yüzünü yıkamadın mı?" diye sordu. Şevki Hoca barut izlerinin cinayet günü oluştuğunu Ali'nin de o gün olay yerinde olduğunu ileri sürdü.