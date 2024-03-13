Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 13 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 13 Mart 2024 ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 13 Mart tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
13 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
MÜGE ANLI'DA HAYRETE DÜŞÜREN OLAY! SEVGİSİ YALAN ÇIKTI!
Antalya'da bir parktaki bankta otururken tanıştığı ve evlilik arifesinde olduğu Seda Duman'ın kaybolduğunu söyleyen Mehmet Akkaya soluğu Müge Anlı'da aldı. Ancak Mehmet Akkaya'nın, kayboldu diyerek aradığı sevgilisi tarafından kandırıldığı ortaya çıktı.
Sokakta tanıştığı 23 yaş küçük sevgilisinin evlilik hazırlığı yaptıkları sırada kaybolduğu iddiası ile stüdyoya gelen Mehmet Akkaya, gözyaşlarına hakim olamadı.
Bir yıldır birlikte yaşadığı Seda Duman'ın 21 Şubat günü hastaneye gideceğim diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyleyen Mehmet Akkaya, sevgilisinin hayatından endişeli olduğunu söyledi.
Müge Anlı'dan yardım isteyen Mehmet Akkaya'nın sevgilisi tarafından kandırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
Resmi nikah için gün aldıklarını söyleyen Mehmet, Seda'nın kıyafetleri ve sevgililer gününde aldığı çiçek ile sırra kadem bastığını söyledi.
Hayatından endişe ettiği sevgilisinden 20 gündür haber alamayan Mehmet, terk edildiğini düşünerek duygusal anlar yaşadı.
Gözünün yaşı dinmeyen Mehmet Akkaya, sevgilisini etinden, sütünden, yumurtasından eksik etmediğini söyledi.
Kaybolan Seda Duman hakkında canlı yayında şok gelişmeler yaşandı. Seda olduğu düşünülen iki fotoğraf paylaşıldı.
Mehmet Akkaya, bankamatik sırasında beklediği ve dün pazarda çekilen görüntülerdeki ismin Seda olduğunu doğruladı. İzleyicilerin parkta ve bankamatik önünde gördükleri Seda'nın hayatta olduğu ortaya çıktı. Ancak olaylar bununla sınırlı değildi.
Canlı yayına bağlanan Mehmet Akkaya'nın annesi Nezaket Hanım, oğlunun bir yıllık sevgilisi Seda'dan haberi olmadığını açıkladı.
Ardından programa aramalar yapıldı. Yayına bağlanan Fahrettin Bey, Seda Duman'ın 2 ay önce kahveye giderek arkadaşlarına evlenmek istediğini söylediğini anlattı. Gerçekleri öğrenen Mehmet, duyguları ile oynandığını söyleyerek ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi.
Yayına bağlanan Hanifi Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar ise herkesi şaşırttı. Mehmet Bey'in Seda Duman ile tanıştığı parkta bu tür hadiselerin sık sık yaşandığını söyledi. Vaatler ile insanların kandırıldığını söyleyen Hanifi Bey, bahse konu olan parkın evlenmek isteyen insanların tanışma noktası olarak anıldığını söyledi.
Müge Anlı'yı arayarak yapılan birçok ihbar sonucu Seda Duman'ın evlilik vaadi ile insanları kandırdığı ortaya çıktı.
Mehmet Akkaya'ya anne babasının öldüğünü söyleyen Seda Duman'ın annesi Şaziment Hanım ise yayına bağlanarak 15 gündür kızına ulaşamadığını, kızının bir rahatsızlığının olduğunu ve tedavisi için hastaneye yatırmak istediklerini söyledi. Seda Duman'ın Mehmet Akkaya'ya anlattıklarının yalan olduğu ortaya çıktı!
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