Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 13 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!

Yayına bağlanan Hanifi Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar ise herkesi şaşırttı. Mehmet Bey'in Seda Duman ile tanıştığı parkta bu tür hadiselerin sık sık yaşandığını söyledi. Vaatler ile insanların kandırıldığını söyleyen Hanifi Bey, bahse konu olan parkın evlenmek isteyen insanların tanışma noktası olarak anıldığını söyledi.

Müge Anlı'yı arayarak yapılan birçok ihbar sonucu Seda Duman'ın evlilik vaadi ile insanları kandırdığı ortaya çıktı.

Mehmet Akkaya'ya anne babasının öldüğünü söyleyen Seda Duman'ın annesi Şaziment Hanım ise yayına bağlanarak 15 gündür kızına ulaşamadığını, kızının bir rahatsızlığının olduğunu ve tedavisi için hastaneye yatırmak istediklerini söyledi. Seda Duman'ın Mehmet Akkaya'ya anlattıklarının yalan olduğu ortaya çıktı!