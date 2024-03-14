ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri’nin yayın tarihi belli oldu!
ATV ekranlarına bomba gibi bir dizi geliyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı 'Yaban Çiçekleri'nin ilk bölüm tarihi açıklandı. Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi akşamı atv'de.
Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı "Yaban Çiçekleri" bölüm tanıtımıyla birlikte yayın tarihini de duyurdu.
"Hayat aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülmeli. Ama önce nefesinizi kesecek birine ihtiyacınız olacak."
Çekimleri İstanbul'da başlayıp Ayvalık'ta devam eden dizinin kadrosu ve hikayesi şimdiden göz kamaştırdı.
Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Yaban Çiçekleri'nin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor.
Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela (Aslıhan Malbora) arasında yaşanacaklar merak konusu olurken sosyal medyada yeni tanıtıma beğeni dolu yorumlar geldi.
Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi?
Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi? Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi akşamı atv'de.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Selçuklu'dan Osmanlı'ya Harita Bakın Nasıl Değişti! İşte Memleketin Eski İsimleri
- 31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde AK Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62'lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...
- Şaşıracaksınız! 🥕🥒🍎 Meyve Soyacaklarındaki Delik Ne İşe Yarıyormuş?
- Yalnızca Yüksek IQ'lular Görebilir! 3 Saniyede Eyfel Kulesi'ni Bul!
- TSK'da Dev Yükseliş! Türkiye 3 Ülkeyi Geride Bıraktı! İşte Dünyanın En Güçlü Orduları 2024
- EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...
- Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart'ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...
- Polat'ın Kabusu Geri Döndü! Kurtlar Vadisi'nin Efsanevi Düşmanı 21 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!
- SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!