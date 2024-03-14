Gelinim Mutfakta 14 Mart puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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Gelinim Mutfakta 14 Mart 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanan yarışma, gelinlerin birbirleriyle yarıştığı ve lezzet dolu yemeklerin yapıldığı rekabet dolu bir ortam sunuyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 14 Mart 2024 günün birincisi ve puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (14 MART 2024)
Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (13 MART 2024)
Gelinim Mutfakta günün birincisi tadım, puan ve yorumlamanın ardından açıklandı. Dün, çeyrek altınların sahibi Gözde oldu.
PUAN DURUMU
-GÖZDE- 22
-YEŞİM- 18
-TUĞBA- 10
-ALEYNA- 5
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