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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 12 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 12 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 12 Mart 2024 ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 12 Mart tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...

12 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

ÜFÜRÜKÇÜ KOCASI OĞLUNU KAÇIRDI!

Muradiye Çınar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu ve yaşadıkları izleyicileri derinden etkiledi. Muradiye Hanım, eşi Ömer Çınar'ın TikTok'a olan merakının ailelerini altüst ettiğini belirtti. Özellikle eşinin platformda 'Çınar Hoca' olarak tanındığını ve kadınlara yönelik bilgiler verdiğini ifade etti. Bu durumun aile içi sorunları daha da artırdığını dile getiren Muradiye Hanım, eşinin kendisini Mevlana'ya benzettiğini ve bu şekilde davrandığını aktardı.

Geçmişte şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı eşiyle bir araya geldikten sonra tekrar ayrıldıklarını açıklayan Muradiye Hanım, eşinin oğlu İsmail'i kaçırdığını iddia etti. Gözyaşlarıyla konuşan anne, oğlunun kendisine küfürlü sözler sarf ettiğini belirtti ve Müge Anlı'dan yardım istedi.

Programa bağlanan eş, Müge Anlı'nın sorularına sert cevaplar verdi. Tanık olarak yayına katılan bir kişi, Muradiye'nin yıllardır şiddet gördüğünü ve eşinin çocuklarını okula göndermediğini iddia etti. Çocuklarının babasının okula göndermediğini çünkü İstiklal Marşı söylemesinden rahatsız olduğunu söyledi.

Bu iddialar üzerine sinirlenen Müge Anlı, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi ve çocukların eğitimine dikkat çekti. Ayrıca, sözde hocanın Ayşegül isimli bir kadınla nikahsız ilişki yaşadığı da ortaya çıktı.

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