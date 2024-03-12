Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 12 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!

Programa bağlanan eş, Müge Anlı'nın sorularına sert cevaplar verdi. Tanık olarak yayına katılan bir kişi, Muradiye'nin yıllardır şiddet gördüğünü ve eşinin çocuklarını okula göndermediğini iddia etti. Çocuklarının babasının okula göndermediğini çünkü İstiklal Marşı söylemesinden rahatsız olduğunu söyledi.

Bu iddialar üzerine sinirlenen Müge Anlı, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi ve çocukların eğitimine dikkat çekti. Ayrıca, sözde hocanın Ayşegül isimli bir kadınla nikahsız ilişki yaşadığı da ortaya çıktı.