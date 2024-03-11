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Gelinim Mutfakta 11 Mart puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim oldu?

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Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Gelinim Mutfakta 11 Mart puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 11 Mart 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanan yarışma, gelinlerin birbirleriyle yarıştığı ve lezzet dolu yemeklerin yapıldığı rekabet dolu bir ortam sunuyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 11 Mart 2024 günün birincisi ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Tuğba -2 puan aldı. Günün birincisi ise yeni yarışmacı Aleyna oldu.

PUAN DURUMU

ALEYNA- 20

YEŞİM- 1

TUĞBA- 10

GÖZDE- 10

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI? (8 MART 2024)

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelini Gözde oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim Rabia oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta bu haftanın en yüksek puanını alarak, 10 altın bileziği kazanan isim 84 puanla Tuğba oldu.

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