Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 11 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 11 Mart 2024 ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 11 Mart tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
11 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
MÜGE ANLI CANLI İZLE
MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE
17 YAŞINDAKİ EDANUR'UN HİKAYESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dram dolu anlar yaşandı. Seda Hanım, 16 yaşındaki kızı Eda Nur'u bulması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Seda Hanım, Eda Nur'un kına gecesinde babasının vurulduğunu ve olayın ardından kızının kaybolduğunu belirtti. Bebeğin kına yaptığı kişiden olduğunu iddia eden anne Seda Hanım, kızının bulunmasını istediğini dile getirdi.
Seda Hanım, 2,5 yaşındaki torununun bebeğin babasında olduğunu ve kızının bir süre çocuk esirgeme kurumunda kaldığını ifade etti. 39 yaşında olmasına rağmen 6 çocuğu olduğunu belirten Seda Hanım, 15 yaşında evlendiğini söyledi. Bu sözler üzerine Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi.
Gelişmeler üzerine Eda Nur'un sevgilisi Zindar yayına bağlandı. Zindar, Eda Nur'un sevgilisi olduğunu ve onu aradığını ifade etti. Köpeğin fotoğrafındaki köpeğin arkadaşlarına ait olduğunu söyledi. Ancak, Müge Anlı'nın sorduğu sorular üzerine gerilim arttı.
Eda Nur, saatler içinde Müge Anlı tarafından bulunduğu haberini aldı. Anlı, müjdeli haberi Eda Nur'un annesine verdi. Eda Nur, annesine sitem ederek arkadaşında kaldığını ve herhangi bir sıkıntısı olmadığını belirtti.
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