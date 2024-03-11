Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 11 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünkü bölüm, yeni bölüm, YouTube tek parça izle!

17 YAŞINDAKİ EDANUR'UN HİKAYESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dram dolu anlar yaşandı. Seda Hanım, 16 yaşındaki kızı Eda Nur'u bulması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Seda Hanım, Eda Nur'un kına gecesinde babasının vurulduğunu ve olayın ardından kızının kaybolduğunu belirtti. Bebeğin kına yaptığı kişiden olduğunu iddia eden anne Seda Hanım, kızının bulunmasını istediğini dile getirdi.

Seda Hanım, 2,5 yaşındaki torununun bebeğin babasında olduğunu ve kızının bir süre çocuk esirgeme kurumunda kaldığını ifade etti. 39 yaşında olmasına rağmen 6 çocuğu olduğunu belirten Seda Hanım, 15 yaşında evlendiğini söyledi. Bu sözler üzerine Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi.