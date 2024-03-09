Ateş Kuşları'nda Zıpkın ve Çelik Komutan gerçeği öğrendi!
ATV'nin sevilen dizisi "Ateş Kuşları", 46. bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Bu bölümde, Zıpkın'ın dedesi Çelik Komutan'a kavuşması öne çıkan anlardan biri oldu. İşte Ateş Kuşları'nın son bölümüne dair detaylar...
'Ateş Kuşları'nın 46. Bölümünde Zıpkın, Çelik'i dolandıran sahte Yusuf'un gerçek yüzünü ortaya çıkarayım derken Seyfi'nin ihbarı sebebiyle tutuklandı. Savcılıktan istifa edip avukatlık yapmaya başlayan Sare'nin yardımıyla kurtulan Zıpkın'dan DNA örneği alındı.
Zıpkın'ın ve Çelik'in DNA örneklerinin eşleştiğini öğrenen Barbaros, güzel haberi Çelik Komutan'ın evinde şu sözlerle verdi:
"Biz Zıpkın'a bir kimlik çıkaramadık çünkü ailesinden kimseyi bulamadık, ta ki bugüne kadar… Sare bir ipucu buldu, biz de ipin ucunu tuttuk. Zıpkın, seni yetimhaneye bırakan adamı da bulduk. Zıpkın, Komutan senin deden!"
Zıpkın'ın yetimhanede giydiği patiklere bakıp duygulanan Çelik Komutan, Zıpkın'a sarılarak "Yusuf'um, yavrum, boşuna kaynamamış benim kanım sana. Boşuna seni çok sevmemişim. Bunca zamandır yanımdaymışsın!" dedi. Gözyaşları içinde dedesi Çelik'e kavuşan Zıpkın, seyirciye duygusal anlar yaşattı.
Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 46. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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