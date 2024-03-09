Ateş Kuşları’nda Zıpkın ve Çelik Komutan gerçeği öğrendi!

Zıpkın'ın ve Çelik'in DNA örneklerinin eşleştiğini öğrenen Barbaros, güzel haberi Çelik Komutan'ın evinde şu sözlerle verdi:

"Biz Zıpkın'a bir kimlik çıkaramadık çünkü ailesinden kimseyi bulamadık, ta ki bugüne kadar… Sare bir ipucu buldu, biz de ipin ucunu tuttuk. Zıpkın, seni yetimhaneye bırakan adamı da bulduk. Zıpkın, Komutan senin deden!"

Zıpkın'ın yetimhanede giydiği patiklere bakıp duygulanan Çelik Komutan, Zıpkın'a sarılarak "Yusuf'um, yavrum, boşuna kaynamamış benim kanım sana. Boşuna seni çok sevmemişim. Bunca zamandır yanımdaymışsın!" dedi. Gözyaşları içinde dedesi Çelik'e kavuşan Zıpkın, seyirciye duygusal anlar yaşattı.