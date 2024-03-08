8 Mart 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...
Gelinim Mutfakta 8 Mart 2024 puan durumu merak konusu oluyor. Hafta içi her gün büyük bir izleyici kitlesi tarafından izlenen yemek programı, yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta kim elendi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanan yarışma, gelinlerin birbirleriyle yarıştığı ve lezzet dolu yemeklerin yapıldığı rekabet dolu bir ortam sunuyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, günün kazanan yarışmacısı...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI? (8 MART 2024)
Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelini Gözde oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim Rabia oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta bu haftanın en yüksek puanını alarak, 10 altın bileziği kazanan isim 84 puanla Tuğba oldu.
GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 12-16 Şubat haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.
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