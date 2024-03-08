8 Mart 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta bu haftanın en yüksek puanını alarak, 10 altın bileziği kazanan isim 84 puanla Tuğba oldu.

GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 12-16 Şubat haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.