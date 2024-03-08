Kardeşlerim dizisinde Eylül Lize Kandemir tekme ve yumrukları ile şaşırttı!
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in son tanıtımı yayınlandı. Dizide Yasmin karakterine hayat veren başarılı oyuncu Eylül Lize Kandemir'in dövüş sahnesi izleyicilerin dikkatini çekti.
Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin 4 sezondur ilgiyle takip edilen "Kardeşlerim"in bu cumartesi yayınlanacak yeni bölümünde Yasmin karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir'in dövüş sahneleri şimdiden merak konusu oldu.
Yayınlanacak 120. Bölümde yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Ömer'i düştüğü zor durumdan ustalıkla savurduğu tekme ve yumrukları ile kurtarmayı başaran Yasmin'in dövüşteki beklenmedik performansı izleyenlerin dikkatini çekti. Bu sahneler için özel savunma dersleri alan Eylül Lize Kandemir, dizi sayesinde başladığı sonrasında stres atmasına da faydası olan bu derslere devam edeceğini belirtti.
120. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Dal rüzgarı affetse de, kırılmıştır bir kere…"
Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden Oğulcan, hem babasına hem de Ömer'e karşı tavır alır. Akif, türlü yalan ve numaralarla Nebahat'ten ayrılmasını isteyen Süreyya'yı oyalarken; Aybike, Tolga ile Yasmin'in arasının düzelmesi için çabalar.
Oğulcan, kendisinden hiç beklenmeyecek radikal hamleler yaparak, herkesi şaşkınlığa uğratır. Gökhan'la ilgili endişelerini Nebahat'le paylaşan Ayla, Akiflerden destek alır.
Süsen ile Aybike, Ataman Koleji'nde yapılacak sürpriz bir turnuvaya katılmak için hırs yaparlar.
Hayatıyla ilgili ciddi bir bilgi öğrenen Akif neye uğradığını şaşırırken, Cansu ve Aybike arasındaki gerginlik, Orhan'ı kahreden bir kazaya yol açar.
Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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