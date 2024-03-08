Ben Bu Cihana Sığmazam setinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı
Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı, yapımcılığını KNY Yapım'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın bulunduğu "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi setinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı. Dizinin oyuncuları ve set ekibi bir araya gelerek kameralara poz verdi.
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın setinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlandı. Dizinin başrol oyuncusu ve yapımcısı Oktay Kaynarca setteki tüm kadınlara çiçek hediye ederek "İyi ki kadınlar hayatımızda var, iyi ki kadınların olduğu bir dünyada yaşıyoruz" dedi.
Farklı nesillerden bir araya gelen oyuncu kadrosuyla Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi setten tüm emekçi kadınları selamladı.
DİZİNİN KONUSU
Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.
Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
KÜNYE
Yapım: KYN Yapımevi
Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan
Senarist: Zülküf Yücel ve Zehra Yücel
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek (Erman), Mustafa Üstündağ (Behçet Şavlı)
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