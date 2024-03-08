Ateş Kuşları’nda Barbaros’un yol ayrımı! Yeni bölümde neler olacak?
Her Cuma akşamları izleyicilerle buluşan Ateş Kuşları dizisinin 46. bölümüne dair merak edilen detaylar gün yüzüne çıktı. İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.
ATV'nin sevilen dizisi "Ateş Kuşları", 46. bölümüyle 8 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümde neler olacağı ise merakla bekleniyor.
Sultan'ın sakladığı sırrı ortaya çıkaran, Ateş Kuşları'na Çatal'ın katilinin Sultan olduğunu haykıran Barbar'ı büyük bir yol ayrımı beklemektedir.Sultan'ın akıbeti, ailesi ve mesleği arasında sıkışan Barbar'ın elindedir artık...
Ateş Kuşları, verdiği kararı vicdanına sığdıramayan Barbar'ı yolundan döndürebilecek midir? Zıpkın, Çelik'i dolandıran sahte torunun gerçek yüzünü ortaya çıkarayım derken nasıl bir belaya bulaşacaktır?
Zorlu ve imtihan dolu zamanlar geçiren Ateş Kuşları'nı geçmişte derinden yaralayan bir tehdit, hayatlarına tekrar girmek üzeredir.
Ateş Kuşları bu tehditle ne zaman ve nasıl yüzleşecektir? Ateş Kuşları'nın evinde neler döndüğünü anlamak için hafiyeliğe soyunan Seyfi gerçeklere vakıf olabilecek midir?
atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 46. Bölümüyle 8 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.
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