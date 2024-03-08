Müge Anlı elbiseleri nereden ulaşabilirim? Müge Anlı kıyafetleri kimlere verilir? Başvuru ekranı!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı, izleyicilerini sevindirecek bir kampanya başlattı. Anlı, canlı yayınlarda giydiği şık kıyafetlerini, mezuniyet gibi özel günleri olan genç kızlara ve ihtiyacı olanlara armağan etme kararı aldı. Peki, Mge Anlı elbiseleri nasıl ulaşırım? İşte detaylar...