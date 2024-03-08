Müge Anlı elbiseleri nereden ulaşabilirim? Müge Anlı kıyafetleri kimlere verilir? Başvuru ekranı!
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, sevenlerine müjdeli bir haber verdi. Uzun yıllardır televizyon ekranlarında farklı tarzlarda elbiselerle izleyicilerinin karşısına çıkan Müge Anlı, artık bu elbiseleri hediye olarak vereceğini açıkladı. Peki, Müge Anlı'nın elbiselerini nasıl isteyebilir ve nasıl ulaşabilirsiniz? İşte detaylar...
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı, izleyicilerini sevindirecek bir kampanya başlattı. Anlı, canlı yayınlarda giydiği şık kıyafetlerini, mezuniyet gibi özel günleri olan genç kızlara ve ihtiyacı olanlara armağan etme kararı aldı. Peki, Mge Anlı elbiseleri nasıl ulaşırım? İşte detaylar...
Müge Anlı, canlı yayında giydiği kıyafetleri takipçilerine hediye olarak vereceğini söylemişti.
Mezuniyeti olacaklara elbiselerini vermek isteyen Müge Anlı, canlı yayında elbiselerini almak isteyenlerin nasıl başvuracaklarını duyurdu.
NASIL BAŞVURULUR?
Müge Anlı, canlı yayında giydiği elbilselerini mezuniyeti olan genç kızlara, özel bir günde giymek isteyenlere, ihtiyacı olanlara armağan ediyor.
Müge Anlı'nın giydiği kıyafetlere ulaşmak için Müge Anlı'nın resmi Instagram sayfasına mesaj atmanız gerekiyor.
Ekranların ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta için her gün 10.00'da atv'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.
Müge Anlı Instagram Sayfası: mügeanliatv
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