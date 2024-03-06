06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Yeni dizi Yaban Çiçekleri'nin 2. tanıtımı yayınlandı! "Sen biliyordun değil mi?"

Yeni dizi Yaban Çiçekleri'nin 2. tanıtımı yayınlandı! "Sen biliyordun değil mi?"

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
ABONE OL
Yeni dizi Yaban Çiçekleri’nin 2. tanıtımı yayınlandı! Sen biliyordun değil mi?

Atv ekranlarına yeni bir dizi olan "Yaban Çiçekleri" hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı bu yeni dizi, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandırıyor. İkinci tanıtımı da yayınlanan "Yaban Çiçekleri", izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Yaban Çiçekleri dizisinin 2. tanıtımı!

Atv ekranlarına nefes kesen bir dizi geliyor! O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı "Yaban Çiçekleri" adlı yeni dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İlk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanan diziye 2. tanıtımı da yayınlandı.

Yeni tanıtımıyla ekran gelen Yaban Çiçekleri'nin ilk sahnesinde Akın Akınözü'nün Teoman'ın sevilen bestelerinden olan Paramparça'yı söylemesi izleyenleri hem şaşırttı hem de büyük beğeni topladı.

Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın uyumu ise şimdiden harika ikili olarak ekrana yansıdı.

Sevilen oyuncular övgü dolu yorumlar alırken, diziye ait gösterilen ipuçları ise şimdiden izleyicinin beklentisini arttırdı.

Kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut'un oturuyor.

Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan Yaban Çiçekleri çok yakında atv'de.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA