Müge Anlı ATV son bölüm izle! 6 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 6 Mart 2024 ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 6 Mart tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
6 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciyi ekrana kilitledi. Programa Ankara'dan katılan 31 yaşındaki Birsen Eroğlu'nun başına gelenler, herkesi şoke etti.
Genç kadın, su satıcısı sevgilisi tarafından tam 500 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istedi.
Başından geçenleri anlatan Birsen Eroğlu, "Sevgilim Oğuzhan İşbeceren, su satıcısıydı. 2022'de tanıştık. Ben üç üniversite bitirdim, dördüncüsüne devam ediyorum. Tanıştıktan sonra arkadaşlığımız devam etti. 'Sevgilim olursan evde oturursun, derslerine daha iyi çalışırsın' dedi.
O kadar tatlı dilli konuşuyordu ki, 'Kalbine aşık oldum' dedi. Kedilerimi bile sevdiğini söylemişti. Ancak her şey yalanmış. Bana önce banka hesabı açtırdı. Bu hesaptan 10 bin, 50 bin, 247 bin TL'lik borca soktu beni. Senetle oyun konsolu, beyaz eşya bile aldırdı. Borçlar geldiğinde de birinci taksiti ödedi, sonra ödememeye başladı. Ailem üzerinden tehdit etti ve korkuttu beni. Tatlı dille kandırıldım. 'Seni seviyorum, hadi bana banka şifreni at' dedi. Bir gün dolandırıldığım aklıma gelmedi" dedi.
500 bin TL kaybına rağmen Birsen'in Oğuzhan'dan şüphe duymasını sağlayan olay ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan Hasan Hüseyin Çelik cinayetiydi. Bu cinayetin üzerinde Oğuzhan isminin geçmesi, Birsen Eroğlu'nda şüphe uyandırdı. Genç kızın annesine durumu anlatmasıyla birlikte dolandırıldığı ortaya çıkarken, anne-kız Müge Anlı'nın programına geldi.
Ancak Birsen'in iddialarını reddeden canlı yayın konuğu Oğuzhan, "Ekranı şimdi açtım. Ortada hiçbir şekilde tehdit yok. Bütün mesajlarının ekran görüntüsünü aldım. Çektiğimiz olan kredi var ama ödemelerim de var" şeklinde iddiaları reddetti.
İddiaların odağındaki sevgili, borçlarını ödeyeceğine dair söz verdi.
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