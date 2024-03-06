Müge Anlı ATV son bölüm izle! 6 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, YouTube tek parça izle!

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciyi ekrana kilitledi. Programa Ankara'dan katılan 31 yaşındaki Birsen Eroğlu'nun başına gelenler, herkesi şoke etti.

Genç kadın, su satıcısı sevgilisi tarafından tam 500 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Başından geçenleri anlatan Birsen Eroğlu, "Sevgilim Oğuzhan İşbeceren, su satıcısıydı. 2022'de tanıştık. Ben üç üniversite bitirdim, dördüncüsüne devam ediyorum. Tanıştıktan sonra arkadaşlığımız devam etti. 'Sevgilim olursan evde oturursun, derslerine daha iyi çalışırsın' dedi.

O kadar tatlı dilli konuşuyordu ki, 'Kalbine aşık oldum' dedi. Kedilerimi bile sevdiğini söylemişti. Ancak her şey yalanmış. Bana önce banka hesabı açtırdı. Bu hesaptan 10 bin, 50 bin, 247 bin TL'lik borca soktu beni. Senetle oyun konsolu, beyaz eşya bile aldırdı. Borçlar geldiğinde de birinci taksiti ödedi, sonra ödememeye başladı. Ailem üzerinden tehdit etti ve korkuttu beni. Tatlı dille kandırıldım. 'Seni seviyorum, hadi bana banka şifreni at' dedi. Bir gün dolandırıldığım aklıma gelmedi" dedi.