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Gelinim Mutfakta 5 Mart 2024 toplam puan durumu: 👰Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin...

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Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Gelinim Mutfakta 5 Mart 2024 toplam puan durumu: 👰Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin...

Nursel Ergin'in renkli sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması, haftanın ikinci gününde de heyecan dolu anlara sahne oluyor. Her hafta Cuma günü final heyecanı yaşanırken, öncesinde ise her gün bir çeyrek altın dağıtılıyor. Gelinler, kıran kırana geçen mücadelede günün çeyrek altın ödülünü alabilmek için mücadele ediyor. Bugünün birincisi ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte 5 Mart puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında kıran kırana geçen mücadele devam ediyor. Gelinler yemek yaparken kayınvalideler ise tadım yaparak kendi gelinlerini bulma çabası içindeler. Günün puan durumu ve çeyrek altın kazanan isimler ise merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 5 MART PUAN DURUMU / KAZANAN YARIŞMACI

Gelinim Mutfakta'nın 1337. bölümünde çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı. Puan durumu netleştiğinde günün birincisi haberimizde yer alacaktır.

-TUĞBA

-RABİA

-YEŞİM

-GÖZDE

GELİNİM MUTFAKTA 4 MART PUAN DURUMU / KAZANAN YARIŞMACI

Gelinim Mutfakta'nın 1336. bölümünde en yüksek puanı alarak gün birincisi olup çeyrek altını kazanan gelin TUĞBA oldu.

-TUĞBA (18-5) 13

-RABİA 11

-YEŞİM (14-5) 9

-GÖZDE 7

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