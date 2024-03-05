Gelinim Mutfakta 5 Mart 2024 toplam puan durumu: 👰Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin...

Gelinim Mutfakta yarışmasında kıran kırana geçen mücadele devam ediyor. Gelinler yemek yaparken kayınvalideler ise tadım yaparak kendi gelinlerini bulma çabası içindeler. Günün puan durumu ve çeyrek altın kazanan isimler ise merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...