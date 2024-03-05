Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 5 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 5 Mart 2024 ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 5 Mart tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
5 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
GERÇEK HERKESİ ŞOKE ETTİ!
Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Hacer Dursun, 25 yıllık eşinin evlat yerine koydukları yeğenleri Kezban Ünal'ı kaçırdığı iddiası ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Kezban, 5 yaşından beri hala Hacer Dursun'un evinde yaşıyordu. Hala Hacer Dursun, 21 yaşındaki yeğeni Kezban'ı 50 yaşındaki kocasının kaçırdığını söyledi. Hala Hacer, Kezban'ın babasının yürüme engelli olduğunu, bu nedenle kızlarını arama noktasında çaresiz kaldıklarını söyledi.
Baba yarısı bildiği eniştesi tarafından alı konulan kızları Kezban'a seslenen yürüme engelli baba, "Kızım, ne olursa olsun gel. Kapımız sana açık" dedi. Müge Anlı'ya seslenen acılı baba, "Kızımı Hüseyin'in elinden kurtar" ifadelerini kullandı.
Baba yarısı bildiği eniştesi tarafından kaçırıldığı düşünülen ve kayıp olarak aranan Kezban Ünal hakkındaki gerçek çok geçmeden canlı yayında ortaya çıktı. Kaybının 45'inci gününde Müge Anlı'da bulunan Kezban hakkındaki gerçekleri gün yüzüne çıkaran yine araştırmacı gazeteci Müge Anlı oldu. Genç kızın kayıp olmadığı, Hacer Dursun'un kocası Hüseyin Dursun ile Antalya'ya kaçtığı anlaşıldı.
Türkiye'nin gündemine oturan olayda 17 yıldır kendisine emek veren Hacer, yeğeni Kezban ve Hacer'in kocası Hüseyin canlı yayında yüzleşti. İddiaların odağındaki Hüseyin'in yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti. 25 yıllık eşi Hacer'den boşanmak istediğini söyleyen Hüseyin, ayrıldıktan sonra 17 yıldır babası gibi büyüttüğü 21 yaşındaki Kezban ile nikah kıymak istediğini söyledi.
Kezban'ın, halası Hacer ile ilgili iddiaları ise oldukça farklıydı. Hacer Dursun'un kendisini darp ettiğini bu nedenle dayanamayıp evden ayrıldığını belirtti. Eziyete uğradığını söyleyen Kezban, eniştesi Hüseyin'den yardım istediğini ve Hüseyin ile kaçtığını anlattı. Hala Hacer, "Sen benim kızımdın" diyerek hayatından endişe ettiği yeğeninin söyledikleri karşısında yıkıldı. Canlı yayına bağlanan Hüseyin'in kardeşi Barış Bey ise, "Artık benim ağabeyim değilsin" diyerek yaşanan hadiselere karşı tepkisini gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS geç başvuru ekranı ÖSYM | 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
- Babaanne, anneanne, dede evinin vazgeçilmezi! Bulan anında satışa çıkarıyor! Adeta servet değerinde
- Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak
- AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB 2023-2024 Açık Lise sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
- Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya'nın kaç şampiyonluğu var? FB'nin yıllara göre karnesi
- ÖGG sınav sonuç ekranı açıldı mı? 2024 107. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Memura, 4C'liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...
- Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? 4 Mart 2024 Kabine saat kaçta toplanacak? Gündemde hangi konular var?
- Kira artış oranı hesaplama | Mart ayı dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç? 2024 TÜİK TEFE TÜFE oranları...
- TÜİK şubat ayı enflasyon oranını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Enflasyon beklentisi yüzde (%) kaç?
- 4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.54'lük ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...
- Sararmış yastık derdine son! 2'li karışımla kar beyazı görünüm! 2-3 bekletmek yeterli...