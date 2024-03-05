Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 5 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

GERÇEK HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Hacer Dursun, 25 yıllık eşinin evlat yerine koydukları yeğenleri Kezban Ünal'ı kaçırdığı iddiası ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Kezban, 5 yaşından beri hala Hacer Dursun'un evinde yaşıyordu. Hala Hacer Dursun, 21 yaşındaki yeğeni Kezban'ı 50 yaşındaki kocasının kaçırdığını söyledi. Hala Hacer, Kezban'ın babasının yürüme engelli olduğunu, bu nedenle kızlarını arama noktasında çaresiz kaldıklarını söyledi.

Baba yarısı bildiği eniştesi tarafından alı konulan kızları Kezban'a seslenen yürüme engelli baba, "Kızım, ne olursa olsun gel. Kapımız sana açık" dedi. Müge Anlı'ya seslenen acılı baba, "Kızımı Hüseyin'in elinden kurtar" ifadelerini kullandı.

Baba yarısı bildiği eniştesi tarafından kaçırıldığı düşünülen ve kayıp olarak aranan Kezban Ünal hakkındaki gerçek çok geçmeden canlı yayında ortaya çıktı. Kaybının 45'inci gününde Müge Anlı'da bulunan Kezban hakkındaki gerçekleri gün yüzüne çıkaran yine araştırmacı gazeteci Müge Anlı oldu. Genç kızın kayıp olmadığı, Hacer Dursun'un kocası Hüseyin Dursun ile Antalya'ya kaçtığı anlaşıldı.