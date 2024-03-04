Bergen filmi bu akşam ATV'de! Bergen konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu "Bergen" filmi bugün, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Şarkıcı Bergen'in yaşam öyküsünü konu alan film, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Mehmet Binay ve Caner Alper'in yönetmen koltuğunda yer aldığı film, Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt tarafından kaleme alınan senaryosuyla da öne çıkıyor. İşte Bergen filmi hakkında merak edilenler...
Bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Bergen" filmi büyük bir merakla bekleniyor. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi önemli oyuncuların yer aldığı film, 2022 yılında vizyona girmiş ve izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. İşte Bergen filmi hakkında detaylar...
NEREDE ÇEKİLDİ?
Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu "Belgen" filmi, İstanbul, Ankara ve Mersin'de çekildi.
BERGEN FİLMİ KONUSU
1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.
Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen bir süre çalışmak için annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana'da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır.
Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır. Kariyerinin en güzel yerinde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Bergen yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, olağanüstü şarkıcılığıyla Türkiye çapında şöhretli bir şarkıcı olur. Halis'in tehdit, taciz ve şiddetle seyreden gerilimli ilişki, git-gellerle devam eder. Bergen hep korku içinde yaşar.
Sonunda kesin bir biçimde Halis Serbest'ten kurtulduğunu düşündüğü bir yolculukta silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde ise hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak insanların kalplerine kazınmıştır.
OYUNCULAR
İşte "Bergen" filminin oyuncuları:
🔸Farah Zeynep Abdullah - Bergen (Belgin Sarılmışer)
🔸Tilbe Saran - Sabahat Sarılmışer
🔸Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest
🔸Nergis Öztürk - Nadire
🔸Şebnem Sönmez - Suna
🔸Ahmet Kayakesen - Abdullah
🔸Arif Pişkin - Selahattin
🔸Suzan Kardeş - Komşu
🔸Cemal Günbaş - Erdal
🔸Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet
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