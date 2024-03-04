Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 4 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, tek parça izle!

Bu açıklamalar üzerine, programın sunucusu Müge Anlı sert bir tepki gösterdi. "Sizin ikinizin aklı mı yok? Yoksa gerçekten bu kadar yüzsüzce davranamazsınız. Böyle şey olur mu?" dedi. Hüseyin Bey ise, "Kan bağım yok ki..." diyerek kendini savundu.

Müge Anlı'nın tepkisi daha da arttı ve şunları söyledi:

"Ahlaki bağın yok mu? Sen onun eniştesisin. Utanmıyor musun. Sen onun halasının kocasısın. Ne demek kan bağım yok. Bu çocuğu sen 5 yaşından beri görüyorsan insan evlat diye görür onu!"