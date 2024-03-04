Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 4 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm, tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 4 Mart 2024 ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 4 Mart tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...
4 MART MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
KEZBAN ÜNAL OLAYININ DETAYLARI!
Müge Anlı'da yaşanan olay herkesi şoke etti. Hacer Dursun, yeğeni Kezban Ünal'ın anne ve babasının engelli olduğunu belirterek, yaklaşık 17 yıldır yanlarında yaşadığını ifade etti. Kayboluşunun 45. gününde bulunan Kezban, Kezban Hanım ve Hüseyin Bey Müge Anlı canlı yayınında Hacer Dursun ile yüzleşti.
Kezban Ünal'ın eniştesi Hüseyin Bey'in, Kezban'ın kendi rızasıyla kaçtığı ortaya çıktı. Hüseyin Bey, "Kezban ile nikah kıyacağım" açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.
Bu açıklamalar üzerine, programın sunucusu Müge Anlı sert bir tepki gösterdi. "Sizin ikinizin aklı mı yok? Yoksa gerçekten bu kadar yüzsüzce davranamazsınız. Böyle şey olur mu?" dedi. Hüseyin Bey ise, "Kan bağım yok ki..." diyerek kendini savundu.
Müge Anlı'nın tepkisi daha da arttı ve şunları söyledi:
"Ahlaki bağın yok mu? Sen onun eniştesisin. Utanmıyor musun. Sen onun halasının kocasısın. Ne demek kan bağım yok. Bu çocuğu sen 5 yaşından beri görüyorsan insan evlat diye görür onu!"
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