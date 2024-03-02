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Ateş Kuşları 46. bölüm fragmanı: Sultan tutuklanacak mı? Barbaros her şeyi öğrendi...

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Giriş Tarihi: 02.03.2024
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Ateş Kuşları 46. bölüm fragmanı: Sultan tutuklanacak mı? Barbaros her şeyi öğrendi...

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi 'Ateş Kuşları', 45. bölümüyle büyük ilgi gördü. Dizinin finalinde, Barbaros'un Sultan'ı tutuklamak üzere harekete geçmesi izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Peki Sultan tutuklanacak mı? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Her Cuma akşamı ATV'de yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen 'Ateş Kuşları' dizisi, başarılı oyuncuları ve etkileyici konusuyla dikkat çekiyor. 45. bölümüyle ekranlara gelen dizi, izleyicileri bir kez daha ekranlara kilitlemeyi başardı. Yeni bölümde neler olacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

SULTAN TUTUKLANACAK MI?

'Ateş Kuşları'nın 45. Bölümünde Sultan'ın yalanlarıyla geçmişe dair şüpheler duymaya başlayan Barbaros, kapanmış dosyaları tekrar aralayıp Sultan'ın peşine düştü. Evdeki huzursuzluk bitiyor, Ali ve Barbar'ın arasındaki buzlar eriyor derken Barbaros, aklındaki ipuçlarının peşine düştü.

Çatal'ın, Sare'nin evinde öldüğü detayıyla yola çıkan Barbaros, evdeki bağrışmalara şahit olan Hazine Teyze'yle görüştüğünde Sultan ve Çatal'ın kavga ettiğini öğrendi. Hazine Teyze'den detayları dinleyen Barbaros, Sultan'ı tutuklamak üzere eve gitti.

"Babamı sen öldürdün! Çatal'ın katili sensin! İtiraf et ya da ben ettiririm" diyerek Sultan'ı kelepçeleyen Barbaros, evden çıkmak üzereyken Ali gelip Sultan'ı hemen bırakması gerektiğini söyledi. Sultan ise "Ben yanarsam herkes yanar" derken Mercan, "Cesedimi çiğnemeden buradan çıkamazsınız" diyerek Barbaros'a engel olmaya çalıştı. Sultan'ın akıbeti seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 45. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

ATEŞ KUŞLARI 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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