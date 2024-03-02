Türkiye’nin en çok izlenen kanalı: ATV Şubatta yine zirvede

ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMIYOR

Kantar Medya verilerine göre, birinciliğini sürdüren kanal, 2024'ün şubat ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, şubat ayında Tüm Gün-Tüm Kişiler ve Tüm Gün-20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla zirvede yer aldı.

Ayrıca, Kuruluş Osman, beşinci sezonda da en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.