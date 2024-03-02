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Türkiye'nin en çok izlenen kanalı: ATV Şubatta yine zirvede

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 02.03.2024
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Türkiye’nin en çok izlenen kanalı: ATV Şubatta yine zirvede

Son 8 yıldır Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı unvanını elinden bırakmayan ATV, 2024'ün şubat ayında da bu başarısını sürdürdü. Kantar Medya verilerine göre, birinciliğini sürdüren kanal, 2024'ün şubat ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

Türkiye'nin en çok izlenen kanalı ATV, 8 yıldır zirveyi bırakmıyor... Birinciliğini koruyan kanal, izleyicilerin tercihi olmaya devam etti. Reyting rekorları kıran dizileri ve programlarıyla yıllardır birinciliği elinde tutan ATV, şubat ayında da zirveyi kimseye kaptırmadı.

ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMIYOR

Kantar Medya verilerine göre, birinciliğini sürdüren kanal, 2024'ün şubat ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, şubat ayında Tüm Gün-Tüm Kişiler ve Tüm Gün-20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla zirvede yer aldı.

Ayrıca, Kuruluş Osman, beşinci sezonda da en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.

REYTİNG REKORU KIRAN ATV DİZİLERİ

Kuruluş Osman

◾Ben Bu Cihana Sığmazam

◾Ateş Kuşları

◾Aldatmak

◾Kardeşlerim

Yaban Çiçekleri yakında atv'de!

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