Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 1 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tek parça, kesintisiz, tamamını izle!

İzmir'de yaşanan ve Türkiye'nin gündemini sarsan Erdem Kaynak cinayetiyle ilgili yeni bir perde aralanıyor. Bugün, 31 Ekim 2021 tarihinde öldürülen Erdem Kaynak cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşandı.

Cinayetin baş şüphelileri arasında olan Erdem Kaynak'ın akrabası Fadime Dinç, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Erdem Kaynak'ın cinayetiyle ilgili aşk iddiaları da gündeme geldi. Ancak, henüz netlik kazanmış değil.