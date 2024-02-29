5 YILDIR ZİRVEDE! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 150’nci bölümü kutladı!
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kuruluş Osman', yayınlandığı ilk günden itibaren zirvedeki yerini koruyor! Beşinci sezonuna giren dizi, hala izleyicilerden büyük ilgi görüyor ve en çok izlenen yapımlar arasında kendine sağlam bir yer ediniyor. Bugün 150'nci bölümü ekrana gelecek olan dizi, hayranlarını heyecanlandırıyor. Dizinin ekibi, sette bu özel günü kutlamak adına pasta keserek bir araya geldi. İşte, Kuruluş Osman'ın kutlama anından kareler...
ATV'nin izleyiciler tarafından büyük beğeniyle takip edilen ve reytinglerde zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman, yeni bir rekora imza attı. Dizi ekibi, 150. bölümü kutlama fırsatı buldu. İşte o anlardan kareler...
5 YILDIR EN ÇOK İZLENEN DİZİ
İlk yayınlandığı günden bu yana zirveden inmeyen Kuruluş Osman, beş yıldır sürekli olarak en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.
Beşinci sezonunda da büyük ilgi gören dizi, dün yayınlanan 150'nci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.
DİZİ VE EKİBİ KUTLAMA YAPTI
Dizi ekibi, özel bir gün olan 150'nci bölüm kutlamaları için setin gerçekleştiği platoda bir araya geldi ve kutlama amaçlı pasta kesti.
İşte, Kuruluş Osman'ın kutlama anından ilk kareler!
150. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kuruluş Osman'ın 150. Bölümünde Osman Bey, büyük bir savaşa girdiklerinin farkındadır. İmren Tegin'i yanıltacak bir oyun kuran Osman Bey, Atranos'u fetheder gibi görünüp Kite'ye yürümenin planlarını yaptı.
Osman Bey, "Devletler intikam almazlar, yalnızca adaleti sağlarlar. Biz Atranos'u intikam için almayacağız, hatta Atranos'u şimdilik almayacağız çünkü Bursa'dan gelen askerler evvela Kite'nin üstünden geçecektir. Kite epey mühim bir konumdadır. Onlar Atranos'u alacağımızı sanırlar ama biz Kite'ye yüreyeceğiz!"
Osman Bey, İmren Tegin tarafından şehit edilen Bayındır Bey'in intikamını alır gibi yapması için Gündüz Bey'i hedef şaşırtmak amaçlı Atranos'a gönderdi. İmren Tegin ise Atranos'un kuşatılacağını düşünerek hamlelerini yaptı.
OSMAN BEY: "HEDEFİMİZ KİTE!"
Osman Bey, Kite Kalesi'ni fethetmek üzere yola çıkacaklarını şu sözlerle açıkladı:
"Kayı'nın şanlı erleri! Kiminizin atası… Kiminizin dedesi… Bu toprakları yurt tutalım diye şehadete yürüdü! Tuttuk! Allah güç verdi büyüttük! Ataların kelamını düstur bildik. Büyümek için gayret etmeyen küçülmeye mahkûmdur. O yüzden durmayacağız… Akan kanlara layık olacağız! Zalim pusatlara göğüs gereceğiz! Nihayetinde muzaffer olan biz olacağız! Hedefimiz Kite Kalesi'dir! Bu cenge eksik gideriz! Onların da bizden eksiği var! Bizdeki inanç… Bizdeki yürek onların hiçbirinde yoktur! Kayı'nın aslanları! Bugün cesaret, zalimin taştan surlarına galip gelecek. Gazamız mübarek olsun!"
KİTE KALESİ İŞTE BÖYLE FETHEDİLDİ!
Osman Bey, Kite fethi için ordusunu topladı. İmren Tegin'i oyuna getirip Kite Kalesi'ni fetheden Osman Bey, fetih şerefine ailesi ve ahalisiyle beraber zaferini kutladı. Osman Bey, "Kite Kalesi yapacak olduğumuz fetihlerin ilkidir. Bundan sonra Atranos'a yürüyeceğiz. Atranos'u aldıktan sonra Bursa ve İznik'e de bir adım yaklaşacağız. Zordur… Zor günde yanımızda olan mükafatını elbette alacaktır." diyerek Kite Kalesi'nin ve civar mevkilerin Gündüz Bey'in mülkü olduğunu ilan etti. Boran Bey ise bu kutlu günde türkü söyleyip kopuz çaldı.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 150. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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