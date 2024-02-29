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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 29 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

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Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 29 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, 29 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 29 Şubat tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...

29 ŞUBAT MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği konularla izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programın yeni konuğu Hacer Dursun, 28 yıllık eşinin 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ın kaçırıldığını iddia etti.

Hacer Dursun, 25 yıllık eşi Hüseyin Dursun'un 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia etti ve bu durumdan derin bir endişe duyduğunu dile getirdi.

Gözyaşları içinde yardım isteyen Dursun, "Eşim yeğenime yasaklı madde veriyor olabilir. Lütfen yardım edin" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu iddialar, programın yayınlanan bölümünde gündeme damga vurdu.

Bu şoke edici olaya Müge Anlı, Hüseyin Dursun'a seslenerek, "Kızın yaşında, utanmıyor musun" diyerek tepki gösterdi.

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