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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu!

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Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında birinci olan ve 2 çeyrek altını kazanan yarışmacı belli oldu. Programın 28 Şubat 2024 tarihli bölümünde, yarışmacılar arasından birinci olarak çeyrek altını kazanan isim belirlendi. Bu sebeple izleyiciler, hangi gelinin birinci olduğunu sorguluyor. İşte Gelinim Mutfakta 29 Şubat Çarşamba puan durumu!

Bugün, Kanal D'de saat 13.00'te yayınlanan "Gelinim Mutfakta" programında büyük bir heyecan yaşandı. Gelinlerin birbirleriyle yarıştığı, lezzet dolu yemeklerin yapıldığı ve rekabet dolu bir ortamın sunulduğu programda, günün kazananı merak konusu oldu. İşte çeyrek altınları kazanan gelin...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (29 ŞUBAT 2024)

Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Tuğba oldu.

TUĞBA- 22 puan

ŞAFAK- 13 puan

YEŞİM- 11 puan

GÖZDE- 10 puan

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? (28 ŞUBAT 2024)

Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu. Programda eksi 2 ceza puanları açıklandıktan sonra dengeler değişti. Yarışmacılar arasından yeni yarışmacı Gözde, günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı.

Puan durumu şu şekilde:

GÖZDE - 16

TUĞBA - 13

YEŞİM - 10

ŞAFAK - 8

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? (27 ŞUBAT 2024)

Gelinim Mutfakta programında bugünün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Şafak oldu. Programda, çiğköfte servis etmeyi unutan yeni yarışmacı Gözde eksi 2 ceza puanı aldı. Ancak günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin olarak belirlenen isim Şafak oldu.

Puan durumu ise şu şekilde:

TUĞBA - 15

ŞAFAK - 15

GÖZDE - 15

YEŞİM - 12

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI? (26 ŞUBAT 2024)

Günün sonunda Gelinim Mutfakta'da birinci olan isim Yeşim oldu. Şafak, rekor derecede eksi 6 ceza puanı alırken, Yeşim ise eksi 2 ceza puanı aldı. Programın en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Yeşim, günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı.

Puan durumu şu şekilde:

YEŞİM - 17

TUĞBA - 13

GÖZDE - 14

ŞAFAK - 1 puan

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